Tüm imkanlar seferber ediliyor! İşçi başına 1025 TL prim desteği









İŞSİZİ ALANA 5.500 LİRAYA KADAR DESTEK

İŞKUR, özellikle son altı aydır işsiz gençlerin işe girmesine destek olmak için işverenlere destek ödemesi yapıyor. Buna göre 31 Aralık tarihine kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlere başvuru yapmaları durumunda 733 lira ile 5.500 lira arasında destek ödemesi yapılacak. Bu destekten yararlanılabilmesi için kişinin altı aydır işsiz olması, istihdam edildiği tarihten önceki altı ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi, özel sektör işvereni olması gerekiyor.