EYT son durum 2022: AK Parti'den flaş EYT açıklaması! EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak?
EYT yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emekli olabilmek için yaş şartını doldurmayı bekleyen vatandaşlar, EYT'nin hangi tarihte çıkacağını araştırmaya başladı. Hükümet tarafından merakla araştırılan EYT hakkında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, EYT'de son durum nedir? 2022 EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte haberin detayları...
EYT'de son gelişmeler neler? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT konusunda açıklamalar peş peşe geliyor. Bu yıl çıkması beklenen EYT'de nasıl bir formül izleneceği merak ediliyor. Emeklilik bekleyen vatandaşların araştırdığı EYT için bazı formüller gündemde. Peki, EYT'de son durum nedir? 2022 EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte son gelişmeler...
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, EYT'nin hangi tarihte çıkacağı henüz bilinmiyor. Ancak hükümetten yapılan açıklamalar, EYT ile ilgili çalışmaların bu yıl içerisinde açıklanacağını gösteriyor. Bu kapsamda bu yıl içerisinde çıkması beklenen EYT hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
EYT ile ilgili son açıklamalar:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda çalışma olup olmadığı sorusu üzerine, "Ben bu konuda konuşmuyorum. Net bir çalışma yaptıktan sonra zaten açıklayacağız" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İmkanlar, öncelikler, şartlar değerlendirilir, buna göre vatandaşın talebiyle ilgili vakti zamanı geldiği zaman imkanlar elverdiğinde adımlar atılır." dedi.
AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, katıldığı bir televizyon programında EYT ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Akbaşoğlu, EYT hakkında şunları söyledi:
"EYT diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü, AK Parti iktidarından önceye denk geliyor, 2002 senesi. Hem prim hem de yaşınızı doldurmanız ile beraber emekli olabilme hakkının size verildiği 1999 yılına ait bir kanuni düzenleme mevcut. Bugün de geçerliliği devam ediyor. EYT yapılanmasında olan değerli kardeşlerimiz bu konuda bir yaklaşım sergileyerek daha önceki düzenlemelere göre kendilerine yaşın isabet ettiğini daha fazla çalışarak emekli olabileceğini ifade ederek, ben primimi doldurup şu yaşa geldikten sonra emekli olabileyim şeklinde yaklaşımmlarını ortaya koyuyorlar.
Biz toplumun bütün kesimlerinin taleplerini dinleyen ve onlara çözüm üreten bir durumdayız. AK Parti olarak biz bir sıralama ilan ettik. Bu sıralama çerçevesinde tüm bu sorunların çözüme kavuşacağını belirtmek isteriz. EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız."
EYT İÇİN 5 FORMÜL
1-) Kısmi emeklilik formülü
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. Böylece 3600 günü tamamlayanlar kadınsa 50 erkekse 55 yaşını da doldurmak şartıyla emekli solabiliyorlar. Emeklilik yaşını 3600 günü ya da 50-55 yaş şartını tamamladığı tarih belirliyor. Ancak EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50 erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.
2-) Emeklilik için yaş yerine sigorta ve sigorta süresine bakılması formülü
Bu formülde ise 99 öncesindeki emeklilik şartları dikkate alınıyor. Yani kadınlarda 20 yıllık (7200 gün) erkeklerde ise 25 yıllık (9 bin gün) sigortalılık süresini tamamlayanların yaş şartına bakılmadan emekli olması durumu ortaya çıkıyor.
3-) Kademeli emeklilik formülü (Almanya modeli)
Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emeklilik için kaç yıl kalmışsa her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor. Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor.
5-) Emekliliğe kadar maaş kesintisi, emeklilik şartları tamamlandığı maaş kesintisiz devam edilmesi - (Finlandiya modeli)
EYT'de bu modelde Almanya'da uygulanan sisteminde olduğu gibi belli oranda kesinti belirleniyor ve sigortalı kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 EKPSS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Derya Büyükuncu yakalandı mı? Derya Büyükuncu kimdir, kaç yaşında, nereli?
- TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru ekranı!
- MEB açıkladı! Okullar online olacak mı? 2022 okullarda yüz yüze eğitim ertelenecek mi, uzaktan eğitime geçilecek mi?
- Diyanet tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 Diyanet hafızlık atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi açıklama!
- Ziraat Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? ZTK son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Oytun Erbaş kimdir? Oytun Erbaş nereli, ailesi kim? Oytun Erbaş babası dedesi kimdir?
- KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? 2022 Şubat TC Kimlik numarasının sonuna göre ödeme takvimi açıklandı
- Kıyı Emniyeti personel alımı başvuru şartları nelerdir? Kıyı Emniyeti işçi alımı başvuru nasıl yapılır?
- GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi açıklandı mı?
- Osman Kaymak kimdir? Yeni Isparta Valisi Osman Kaymak kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA HABERLER
- Isparta okullar ne zaman açılacak? Isparta’da okullar kaç gün tatil?