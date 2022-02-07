EYT son durum 2022: AK Parti’den flaş EYT açıklaması! EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak?

EYT'de son gelişmeler neler? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT konusunda açıklamalar peş peşe geliyor. Bu yıl çıkması beklenen EYT'de nasıl bir formül izleneceği merak ediliyor. Emeklilik bekleyen vatandaşların araştırdığı EYT için bazı formüller gündemde. Peki, EYT'de son durum nedir? 2022 EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? İşte son gelişmeler...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, EYT'nin hangi tarihte çıkacağı henüz bilinmiyor. Ancak hükümetten yapılan açıklamalar, EYT ile ilgili çalışmaların bu yıl içerisinde açıklanacağını gösteriyor. Bu kapsamda bu yıl içerisinde çıkması beklenen EYT hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

EYT ile ilgili son açıklamalar: