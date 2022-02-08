TOKİ Konya Yozgat kura sonuçları isim listesi! 8 Şubat TOKİ Konya Yozgat kura tercih sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Konya Yozgat kura sonuçları isim listesi! TOKİ Konya Yozgat kura tercih sonuçları açıklandı mı? TOKİ'nin Konya Hüyük ve Yozgat Sorgun'da inşa ettiği konutların sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvuru işlemlerinin ardından kura sonuçlarını merak ediyor. 8 Şubat'ta yapılan çekilişi ardından gözler TOKİ Konya Yozgat kura sonuçları isim listesine çevrildi.