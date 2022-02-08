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Haberler Ekonomi Haberleri TOKİ Konya Yozgat kura sonuçları isim listesi! 8 Şubat TOKİ Konya Yozgat kura tercih sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Konya Yozgat kura sonuçları isim listesi! 8 Şubat TOKİ Konya Yozgat kura tercih sonuçları açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2022
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TOKİ Konya Yozgat kura sonuçları isim listesi! 8 Şubat TOKİ Konya Yozgat kura tercih sonuçları açıklandı mı?

TOKİ Konya Yozgat kura sonuçları isim listesi! TOKİ Konya Yozgat kura tercih sonuçları açıklandı mı? TOKİ’nin Konya Hüyük ve Yozgat Sorgun kurası arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Çekilişler 8 Şubat günü gerçekleştirildi ve TOKİ Konya Yozgat kura sonuçları isim listesi sorgulanmaya başlandı. TOKİ Konya ve Yozgat projesinin kura çekiliş sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ internet sitesinden öğrenebilirsiniz.

TOKİ Konya Yozgat kura sonuçları isim listesi! TOKİ Konya Yozgat kura tercih sonuçları açıklandı mı? TOKİ'nin Konya Hüyük ve Yozgat Sorgun'da inşa ettiği konutların sahibi olmak isteyen vatandaşlar, başvuru işlemlerinin ardından kura sonuçlarını merak ediyor. 8 Şubat'ta yapılan çekilişi ardından gözler TOKİ Konya Yozgat kura sonuçları isim listesine çevrildi.

TOKİ KONYA YOZGAT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ Konya ve Yozgat projesinin kura çekilişi başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından bugün yapıldı.

Çekiliş, saat 11.00'de noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Toki Konya ve Yozgat kura çekiliş sonuçlarına TOKİ'nin resmi adresinden ulaşılabilecek.

TOKİ KONYA YOZGAT KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Konya ve Yozgat projesinin kura çekiliş sonuçları ve kazananların isim listesi e-Devlet'ten ya da TOKİ'nin internet sitesinden öğrenilebilir.

Kuraya katılan kişiler, kura sonuçlarını aşağıdaki linke tıklayıp 'Hak Sahibi Kimlik No' kısmına bilgileri girerek öğrenebilecek.

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