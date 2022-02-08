Benzine zam var mı? 8 Şubat mazot, benzin ve LPG fiyatı ne kadar? Akaryakıt litre fiyatları kaç TL?
EKONOMİ ahaber.com.tr
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları ile ilgili liste güncellendi. EPGİS tarafından yapılan açıklamada, mazot, benzin ve LPG'nin güncel fiyat listesi duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından 8 Şubat'ta mazot ve benzin fiyatlarının ne kadar olduğu konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, benzine zam var mı? 8 Şubat mazot, benzin ve LPG fiyatı ne kadar? Akaryakıt litre fiyatları kaç TL?
Benzine zam var mı? Araç sahipleri tarafınan güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları araştırılmaya başlandı. Akaryakıta yeni zam gelip gelmediğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) tarafınan 2022 Şubat ayı güncel akaryakıt fiyatları duyuruldu. Peki, benzine zam var mı? 8 Şubat mazot, benzin ve LPG fiyatı ne kadar? Akaryakıt litre fiyatları kaç TL? İşte cevaplar...
BENZİN VE MAZOT FİYATLARI
EPGİS tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 80 kuruş zam yapıldığı bildirildi. Bu artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
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