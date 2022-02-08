Shiba’da 1 cent beklentisi yeniden gündemde! Shiba coin yükselişi devam edecek mi? 8 Şubat Shiba ne kadar, kaç TL?

SHIB INU NEDİR?

Shiba Token olarak da bilinen Shiba Inu, 2020 yılının Ağustos ayında "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir.

İsmi, logosunda bulunan köpek türü Shiba Inu'dan gelmektedir ve Dogecoin'den esinlenerek geliştirilmiştir ancak Dogecoin'den daha başarılı olma hedefi doğrultusunda DOGE Killer (Doge Katili) sloganıyla yoluna devam etmiştir.