Shiba'da 1 cent beklentisi yeniden gündemde! Shiba coin yükselişi devam edecek mi? 8 Şubat Shiba ne kadar, kaç TL?
Shiba Inu (SHIB), geçtiğimiz yılın başlarında hızla itibar kazanmış ve yatırımcıların kısa sürede dikkatini çekmişti. Milyarde Elon Musk ve Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin tarafından yapılan paylaşımlarla ön plana çıkmayı başaran Shiba coin ile ilgili 1 cent beklentisi yatırımcıları heyecanlandırmıştı. Ancak geçtiğimiz yıl içerisinde beklentiyi karşılamayan Shiba coin son günlerde yukarı yönlü grafik çizmeye başladı. Peki, Shiba coin yükselişi devam edecek mi? Shiba 1 cent olur mu?
Shiba 1 cent olur mu? Meme coin Shiba Inu (SHIB), 2022 Şubat ayında yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Shiba'da yaşanan yükselişin ardından yatırımcıların 1 cent beklentisi yeniden alevlendi. 2021 yılında yatırımcılarına büyük kazançlar sağlayan Shiba coin, Tesla ve SpaceX'in CEO'su milyarder iş insanı Elon Musk ve Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'in yaptığı açıklamalar sonrası popülerlik kazanmıştı.
8 ŞUBAT SHIBA COIN NE KADAR, KAÇ TL?
Son 24 saatte %20,48 yükseliş gösteren Shiba coin, haberin yazıldığı saatte 0,00003371 dolar seviyesinde bulunuyor. Dalgalı seyir izleyen Shiba coinin son 24 saatteki hacmi ise 1,24 milyon dolar.
SHIB COİN 1 CENT OLUR MU?
Shiba coin için 1 cent beklentisi sürüyor. Birçok ünlü kripto para web siteleri tarafından Shiba'nın token yakmasına katkıda bulunduğu açıklandı. Shiba'nın 1 cent olana kadar yakıma devam edeceklerini açıklayan bazı fenomenler ise karlarının yüzde 20-50, hatta yüzde 100'üne yakınını yakarak desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.
SHIB INU NEDİR?
Shiba Token olarak da bilinen Shiba Inu, 2020 yılının Ağustos ayında "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir.
İsmi, logosunda bulunan köpek türü Shiba Inu'dan gelmektedir ve Dogecoin'den esinlenerek geliştirilmiştir ancak Dogecoin'den daha başarılı olma hedefi doğrultusunda DOGE Killer (Doge Katili) sloganıyla yoluna devam etmiştir.
BITCOIN NEDİR?
Bitcoin, blockchain (blokzincir) teknolojisi ile her yerde, herkese anında ödeme imkanı sunan, merkezi olmayan dijital kripto varlıktır. Bitcoinler satın alınabilir, satılabilir ve diğer para birimleriyle takas edilebilirler. Bitcoin bankalarda bulunan hesapların aksine, gizlilik ve anonimlik sağlar. Bitcoin kullanıcıları gizli anahtarlarıyla, Bitcoin ağındaki işlemlerinin sahipliğini ispatlar ve kendilerine ait değeri harcayabilir, yeni sahibine transfer edebilirler. Bitcoin; bankaların, aracı kurumların, otoritelerin ve hükümetlerin denetim ve düzenlemelerinden, her türlü işlem masraflarından ve kısıtlamalarından uzaktır. Kişilere finansal özgürlük sağlar. Tüm bunlardan ötürü günümüzde Bitcoin, geleneksel ödeme araçları banknot veya dijital paraların günden güne daha çok yerini alıyor.
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- Shiba'da 1 cent beklentisi yeniden gündemde! Shiba coin yükselişi devam edecek mi? 8 Şubat Shiba ne kadar, kaç TL?
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