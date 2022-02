Türk Hava Yolları ve dünyaca ünlü fenomen Zach King’den enfes reklam

Türk Hava Yolları bir dönem Vine ile ünlenen ve şu anda sosyal medyada videoları çeken fenomen Zach King ile reklam filmi çekti.

Türk Hava Yolları'nın dünyaca ünlü fenomen Zach King ile çektiği yeni reklam filmi "First to the Gate" yayınlandı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın bir çok noktasına uçan THY, dijital kurgu teknikleriyle ünlü olan ve 65 milyon takipçisi bulanan fenomen Zach King ile 4 dakikalık kısa bir reklam filmi çekti.