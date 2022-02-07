Türk Hava Yolları ve dünyaca ünlü fenomen Zach King'den enfes reklam
Türk Hava Yolları, sosyal medya fenomeni Zach King ile reklam filmi çekti. Zach King ile arkadaşının uçakta cam kenarında oturabilmek için girdikleri yarış eğlenceli bir dille ele alındı.
Türk Hava Yolları bir dönem Vine ile ünlenen ve şu anda sosyal medyada videoları çeken fenomen Zach King ile reklam filmi çekti.
Türk Hava Yolları'nın dünyaca ünlü fenomen Zach King ile çektiği yeni reklam filmi "First to the Gate" yayınlandı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın bir çok noktasına uçan THY, dijital kurgu teknikleriyle ünlü olan ve 65 milyon takipçisi bulanan fenomen Zach King ile 4 dakikalık kısa bir reklam filmi çekti.
Zach King ile arkadaşının, uçakta cam kenarında oturabilmek için girdikleri yarışı konu alan film, İstanbul Havalimanı'nın modern mimarisini, THY Business Lounge'u ve ayrıcalıklı hizmetlerini eğlenceli ve yaratıcı çekim teknikleriyle izleyiciye aktarıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yenilikçi bir havayolu şirketi olarak, Zach King gibi kreatif isimlerle çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini belirterek, "Reklam filmimiz hem Türk Hava Yolları marka özümüzü hem de aktarma noktamız olan İstanbul Havalimanı'nın ihtişamını eğlenceli bir şekilde yansıtıyor." ifadelerini kullandı.
"ÇEKİMLERDE BURAYI EN İYİ ŞEKİLDE İZLEYİCİYE AKTARABİLDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"
Zach King ise İstanbul Havalimanı'na ilk geldiğinde çok etkilendiğini kaydetti.
THY'den övgü ile bahseden King, "Türk Hava Yolları'nın Business Lounge'ı mükemmel. Daha önce hiçbir loungeda bu kadar iyi bir yemek yediğimi hatırlamıyorum. Yaptığımız çekimlerde burayı en iyi şekilde izleyiciye aktarabildiğimi düşünüyorum. Bu nedenle çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.
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