Akdenizli ihracatçılar 2022'ye 1,42 milyar dolarlık dış satımla başladı
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, 2022'nin ilk ayına ait rakamları açıkladı. Nejdat Sin, yazılı açıklamasında, birliklerinin yeni yıla hızlı giriş yaptığını belirtti.
Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, birlik üyelerinin ocak ayında 1,42 milyar dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.
Nejdat Sin, yazılı açıklamasında, birliklerinin yeni yıla hızlı giriş yaptığını belirtti.
Ocak ihracatında Türkiye rekortmeni olduklarını aktaran Sin, "Akdeniz İhracatçı Birlikleri ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 43 artış sağlayarak 1,42 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ocakta ülke ihracatına yüzde 8,8 oranında destek vererek Türkiye genelindeki 13 genel sekreterlik arasında dış satım hacminde en yüksek artışı elde eden birlik olduk." ifadelerini kullandı.
Sin, birliklerinin sektörlere göre ihracatını da değerlendirerek, şunları kaydetti:
"Ocakta en fazla ihracatı yüzde 108 artış ve 472,2 milyon dolarla Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz yüzde 28 artış ve 333,5 milyon dolarla ikinci, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz yüzde 53 artış ve 163,2 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı."
AKİB'in pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmalarının yılın ilk ayındaki raporlara olumlu yansıdığını ifade eden Sin, ihracat hacminde en güçlü performansı Singapur pazarında yakaladıkları bilgisini verdi.
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