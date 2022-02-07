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Son dakika | BOTAŞ'tan flaş açıklama! Sanayide doğalgaz sınırlaması kaldırıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.02.2022 Güncelleme Tarihi: 07.02.2022
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Son dakika | BOTAŞ’tan flaş açıklama! Sanayide doğalgaz sınırlaması kaldırıldı

Son dakika haberi...BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "Sanayi tesislerine uygulanmakta olan kısıntı 08.02.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile sonlandırılmıştır" denildi.

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