Motokuryeler için yeni düzenleme yolda! BTK harekete geçti

Kargo ve posta hizmeti veren şirketlerin ardından bir çok e-ticaret firmasının da kendi kurye ağını oluşturması ile birlikte motokurye sisteminde oluşan kaos BTK tarafından çözüme kavuşturulacak. Son günlerde ülkenin dört bir yanında hizmet verdikleri şirketleri protesto eden motokuryelerin çalışma şartları ve şirketlerin kuryelere karşı olan sorumlulukları da bu noktada artırılacak.