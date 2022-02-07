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Evde bakım maaşı yatan iller 7 Şubat! Evde bakım parası kaç ilde yattı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.02.2022
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Evde bakım maaşı yatan iller 7 Şubat! Evde bakım parası kaç ilde yattı?

7 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası kaç ilde yattı? Evde bakım maaşı alan vatandaşlar bu paranın ne zaman yatacağını merak ediyor. Her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan evde bakım maaşlarını almak isteyen vatandaşlar 7 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırma yapıyor.

Evde bakım maaşı yatan iller 7 Şubat! Evde bakım parası kaç ilde yattı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi gündemde sorgulanan konulardan birisi oluyor. Her ay farklı illerde ve farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarından faydalanan vatandaşlar, 7 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hakkında sorgulama yapıyor. Peki; 7 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

7 ŞUBAT EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şubat ayı evde bakım maaşları henüz hesaplara yatmaya başlamadı.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?

Evde bakım yardımı her ne isim altında olursa olsun her çeşit gelirler toplamı esas alınmak yoluyla, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir miktarı, asgari ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

EVDE BAKIM YARDIMINA BAŞVURMAK İÇİN ENGEL ORANI KAÇ OLMASI GEREKİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve "Ağır engelli" İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Evde bakım maaşını alabilmek için aranan şartların en önemlisi kişinin geliridir. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TL'dir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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