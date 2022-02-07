TOKİ indirim kampanyası ne zaman başlayacak? 2022 TOKİ indirim kampanyası başvuru ekranı!

Antalya'da düzenlenen 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temalı istişare toplantısında konuşan Kurum, "3.5 yılık süreçte birçok afet yaşadık. Yatırım değeri 300 milyar lirayı aşan, 13 bin kalem çevre ve şehircilik yatırımını hep birlikte başlattık" diye konuştu.

2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Devrimi noktasında adımların kararlılıkla atıldığını belirten Bakan Kurum, şunları anlattı:

"Bilim ve sanayide, düşük emisyonlu, yeşil endüstriyel üretimi artıracağız. Enerjide, temiz enerji tekniklerini ve yenilenebilir enerji sistemlerini destekleyeceğiz. Şehircilikte, arazi kullanımı noktasında titiz davranacağız. Yani bir gayrimenkul geliştirmede, öncelikle daha önce imara açılmış alanların kullanım oranını artıracağız. Tarım alanlarını koruyacağız. Tüm imar planlarında yeşil alan kullanımını maksimum seviyeye çıkaracağız. Kentsel tüketimin azaltılmasını sağlayacağız. Üretimde; geri dönüşümlü malzeme kullanımını teşvik edeceğiz. Evsel katı atıkların kaynağında ayrıştırılması ve atık suların yeniden kullanılmasına yönelik teşvik mekanizmaları oluşturacağız. Bina yer seçiminde verimliliği geliştireceğiz."