Mazot ve gübre desteği 2022 yılı ödemeleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Türkiye'de bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca Tarımsal Destekleme Uygulamaları yürütülüyor. Peki, mazot ve gübre desteği ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl ödemeler ilk bahar döneminde başlamıştı. Buna göre, 2022 destek ödemelerinin de mart-nisan ayları içerisinde gerçekleştirilmesi ön görülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.