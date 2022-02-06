Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre desteği ne zaman yatacak?
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığınca Tarımsal Destekleme Uygulamaları kapsamında mazot ve gübre desteği ödemeleri yappılıyor. Söz konusu destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, 2022 yılı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, mazot ve gübre desteği ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
Mazot ve gübre desteği 2022 yılı ödemeleri, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Türkiye'de bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca Tarımsal Destekleme Uygulamaları yürütülüyor. Peki, mazot ve gübre desteği ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre desteği ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, 2022 yılı mazot ve gübre desteği ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl ödemeler ilk bahar döneminde başlamıştı. Buna göre, 2022 destek ödemelerinin de mart-nisan ayları içerisinde gerçekleştirilmesi ön görülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.
2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.
"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.
Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecek.
Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 10 ila 100 lira destek ödemesi yapılacak.
Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.
Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL'si devlet tarafından karşılanacak.
Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre desteği ne zaman yatacak?
- Bankalardan kredi müjdesi! 2 yıl geri ödemesiz 10 yıla kadar vade imkanı! Faiz destekli kredi şartları...
- 6 Şubat KYK burs ve kredi yattı mı? 2022 Şubat ayı KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? KYK ödeme takvimi!
- Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 24. hafta Alanyaspor GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
- Doğalgaz desteği başvurusu nereye ve nasıl yapılır? 2022 doğalgaz desteği (parası) başvuru ekranı!
- İlk cemre ne zaman düşecek? İlk cemre nereye düşecek? Cemre düşme tarihleri!
- BİLSEM sınavı 2022 ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınav tarihleri belli oldu mu?
- 2022 THY kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? THY kabin memuru alımı ne zaman başlıyor?
- Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? 2022 uzman öğretmen sınavı ne zaman, kimler girebilir?
- 15 tatil uzayacak mı? 15 tatil bir hafta daha uzadı mı? 15 tatil ne zaman bitiyor?
- Mehtap Özkan kimdir, kaç yaşında? Gürsel Tekin eşi Mehtap Özkan kim?
- Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? FB Başakşehir maçı hangi kanalda?