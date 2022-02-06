Bankalardan kredi müjdesi! 2 yıl geri ödemesiz 10 yıla kadar vade imkanı! Faiz destekli kredi şartları...
Bankaların peş peşe açıkladığı faiz destekli kredi müjdesinin ardından gözler kredi detaylarına çevrildi. Birçok kalem altında kredi desteği veren bankalar, şimdi de faiz destekli konut kredisi için harekete geçti. Resmi Gazete'de yayımlanan faiz destekli kredi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, faiz destekli kredi başvuru şartları neler? Faiz destekli konut kredisinin ayrıntıları nasıl? İşte konu hakkında merak edilen soruların yanıtı...
Faiz destekli konut kredisi şartları nelerdir? Kentsel dönüşüm kredisi desteğinin iki kat artırılmasının ardından, söz konusu krediye ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteği iki kat artırıldı. İnşaat sektörünü canlandıracak kredi desteği hakkında ayrıntılar belli oldu. Peki, faiz destekli kredi başvuru şartları neler? Faiz destekli konut kredisinin ayrıntıları nasıl? İşte cevaplar...
Cumhurbaşkanı kararına göre, faiz desteği sağlanacak kredi anapara tutarı limitleri, güçlendirme kredisi için 80 bin TL'den 160 bin TL'ye, konut ve iş yeri yapım kredileri için 200 bin TL'den 400 bin TL'ye çıkarıldı. Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı limiti ise 1 milyon TL'den 2 milyon TL'ye yükseltildi.
FAİZ DESTEKLİ KONUT KREDİSİ DETAYLARI
Krediye bakanlık yıllık 400 baz puana kadar destek veriyor. Desteğin miktarı binanın enerji verimliliğine göre de değişebiliyor. Faiz destekli konut kredileri için vade en çok 10 yıl, işyeri kredilerinde ise 7 yıl olarak uygulanıyor.
Kredi alanlara, ödemelerin eşit taksitli ödenenebildiği gibi 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem de sunuluyor.
Krediden yararlanılabilmesi için gayrimenkulün riskli alanda bulunması veya riskli yapı olduğunun teknik raporlarla tespit edilmiş olması gerekiyor. Ayrıca bina anlaşma ile tahliye edilmiş olmalı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren bankaya başvurulma süresi de 1 yıldan 2 yıla uzatıldı.
Krediden; konutlarını yeniden inşa etmek isteyen hak sahipleri, riskli yapılarda en az 1 yıl oturan kiracı veya sınırlı ayni hak sahipleri, konutu riskli yapı olarak tespit edilen ve farklı bir konut almak isteyen malikler yararlanabiliyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca binasını yenileyecek vatandaşa 400 bin liraya kadar kredi desteğinin yanı sıra sağlanan diğer imkanlar şöyle:
* Evini kendi dönüştürenler için Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1 olarak uygulanıyor.
* Yenilenecek binaların riskli yapı tespit raporu varsa harçlardan muaf olunuyor.
* Riskli yapıda 18 aya kadar kira yardımı veriliyor.
* Kira yardımı illere göre 750 ile 1.050 lira arasında değişiyor.
* Kira yardımı ya da kredi desteğinden yalnızca biri kullanılabiliyor.
FAİZ DESTEKLİ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Faiz destekli konut kredisi veren bankalar şu şekilde:
Akbank, Albaraka Türk, Alternatifbank, QNB Finansbank, DenizBank, Garanti BBVA, HalkBank, ING Bank, Kuveyttürk, TEB, Emlak Katılım, Türkiye Finans, Türkiye İş Bankası, Şekerbank, VakıfBank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım.
Bankalarda kentsel dönüşüm yapım kredisi oranı 10 yılda yüzde 1.29 olarak uygulanırken, Bakanlığın faiz desteği ile bu oran enerji verimli konutta yüzde 0.88'e, standart konutta yüzde 0.96'ya iniyor.
400 bin liralık kredide aylık 6 bin 571 lira ödeyecek vatandaşın taksidi 5 bin 410 liraya düşüyor. Vatandaşın avantajı 139 bin 276 lira oluyor.
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- Bankalardan kredi müjdesi! 2 yıl geri ödemesiz 10 yıla kadar vade imkanı! Faiz destekli kredi şartları...
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