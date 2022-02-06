Bankalardan kredi müjdesi! 2 yıl geri ödemesiz 10 yıla kadar vade imkanı! Faiz destekli kredi şartları...

FAİZ DESTEKLİ KONUT KREDİSİ DETAYLARI

Krediye bakanlık yıllık 400 baz puana kadar destek veriyor. Desteğin miktarı binanın enerji verimliliğine göre de değişebiliyor. Faiz destekli konut kredileri için vade en çok 10 yıl, işyeri kredilerinde ise 7 yıl olarak uygulanıyor.

Kredi alanlara, ödemelerin eşit taksitli ödenenebildiği gibi 2 yıla kadar anapara ödemesiz dönem de sunuluyor.