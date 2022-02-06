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1100 TL pandemi yardımı parası ödemeleri var mı? 4. faz 1100 TL yardım ödemeleri devam ediyor mu? e-Devlet başvuru...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2022
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1100 TL pandemi yardımı parası ödemeleri var mı? 4. faz 1100 TL yardım ödemeleri devam ediyor mu? e-Devlet başvuru...

1100 TL pandemi yardımı parası ödemeleri var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 1100 TL pandemi yardımı, koronavirüs vakti işini kaybeden, ihtiyaç sahibi aileler için sağlanmaktaydı. 1100 TL pandemi yardımı süreci Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takip edildi ve yardım paraları ihtiyaç sahiplerine PTT aracılığıyla ulaştırıldı. Yeni ödemelerin olup olmayacağı merak ediliyor. İşte, 1100 TL pandemi yardımı parası ödemeleri var mı? 4. faz 1100 TL yardım ödemeleri devam ediyor mu? e-Devlet başvuru...

1100 TL pandemi yardımı parası ödemeleri var mı? 4. faz 1100 TL yardım ödemeleri devam ediyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Salgın döneminde ihtiyaç sahibi birçok vatandaşa sağlanan 1100 TL pandemi yardım parası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 100 TL yükseltilmiş be 1100 TL yapılmıştı. Vatandaşlar 4. faz ödemelerinin olup olmayacağını merak ediyor. İşte, 1100 TL pandemi yardımı parası ödemeleri var mı? 4. faz 1100 TL yardım ödemeleri devam ediyor mu? e-Devlet başvuru...

4. FAZ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

Pandemi 4. faz ödemelerinin yapılacağına ilişkin açıklama yapılmadı. Konuyla alakalı açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

SOSYAL YARDIMLAŞMA PARASI ALMA ŞARTLARI

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden kontrol edilecek. Değerlendirmeler hane bazlı yapılacak. Eğer aynı haneden birden fazla başvuru yapılırsa, tek başvuru olarak incelenecek.

Başvuru yapan kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan biri bulunuyorsa başvuru değerlendirilmeyecek:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler)

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

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