1100 TL pandemi yardımı parası ödemeleri var mı? 4. faz 1100 TL yardım ödemeleri devam ediyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Salgın döneminde ihtiyaç sahibi birçok vatandaşa sağlanan 1100 TL pandemi yardım parası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 100 TL yükseltilmiş be 1100 TL yapılmıştı. Vatandaşlar 4. faz ödemelerinin olup olmayacağını merak ediyor. İşte, 1100 TL pandemi yardımı parası ödemeleri var mı? 4. faz 1100 TL yardım ödemeleri devam ediyor mu? e-Devlet başvuru...