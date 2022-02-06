Shiba coin son dakika: Shiba neden yükseldi? Shiba coin ne kadar, kaç TL oldu? Yorumlar...

Shiba neden yükseldi? Shiba coin ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat Pazar haftanın son günü Bitcoin'de %0,18 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Kasım ayında 68 bin 900 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, yeni yılın ikinci ayında artış trendinde bulunuyor. Yatırımcılar ivmenin aşağı mı, yukarı yönde mi olacağını merak ediyor. İşte, Shiba neden yükseldi? Shiba coin ne kadar, kaç TL oldu? Yorumlar...