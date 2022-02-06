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Shiba coin son dakika: Shiba neden yükseldi? Shiba coin ne kadar, kaç TL oldu? Yorumlar...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2022
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Shiba coin son dakika: Shiba neden yükseldi? Shiba coin ne kadar, kaç TL oldu? Yorumlar...

Shiba neden yükseldi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar bitcoin ve alt coinler tarafından gelen hamleler merak ediliyor. Bitcoin ve Ethereum'da artış yaşanırken Dogecoin ve Ripple'da bugün değer kaybı meydana geldi. Tüm bunların yanında Shiba Coin (SHIB)'deki son durum da merak ediliyor. İşte, Shiba neden yükseldi? Shiba coin ne kadar, kaç TL oldu? Yorumlar...

Shiba neden yükseldi? Shiba coin ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat Pazar haftanın son günü Bitcoin'de %0,18 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Kasım ayında 68 bin 900 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, yeni yılın ikinci ayında artış trendinde bulunuyor. Yatırımcılar ivmenin aşağı mı, yukarı yönde mi olacağını merak ediyor. İşte, Shiba neden yükseldi? Shiba coin ne kadar, kaç TL oldu? Yorumlar...

SHIB (SHIBA COİN) NE KADAR OLDU?

SHIB coin şu anda 0,00002268 dolar seviyesinde bulunuyor. %0,70 değer kaybı yaşayan SHIB, gün aralığında 0,00002235 - 0,00002301 dolar seviyesinde ilerledi. Shiba Coin'in 24 saatlik hacmi ise $684,76M.

6 ŞUBAT BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

6 Şubat haftanın son günü Bitcoin bugün %0,18'lik bir değer artışı yaşadı. Bitcoin şu anda $ 41.469,5 yani 512.739,53 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 41.321,1 - 41.641,2 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $17,19B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%0,03'lük bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.001,64 yani 36.574,81 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bugün %0,41'lik bir değer kaybı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,147667 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,146433 - 0,149180 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $483,86M.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Bugün %0,46'lık bir değer kaybı yaşayan Ripple XRP, şu anda $0,66682 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0,66316 - 0,67438 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $1,24B.

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