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TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman başlıyor? TOKİ konutları indirim kampanyasından kimler yararlanabilir?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2022
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TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman başlıyor? TOKİ konutları indirim kampanyasından kimler yararlanabilir?

TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan müjdeli haber geldi. Bakan Kurum, TOKİ konutları indirim kampanyası müjdesini duyurarak, 2022 yılında yeni bir indirim kampanyasının uygulanacağını açıkladı. İşte, TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman başlıyor? TOKİ konutları indirim kampanyasından kimler yararlanabilir?

TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman başlıyor? TOKİ konutları indirim kampanyasından kimler yararlanabilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman başlayacak, kimleri kapsayacak gibi sorularla araştırılan konunun detayları netleşti. Bakan Kurum Geçtiğimiz yıl iki kez uygulanan indirimin bu yıl da sağlanacağı müjdesini aktardı. İşte, TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman başlıyor? TOKİ konutları indirim kampanyasından kimler yararlanabilir?

BAKAN KURUM'DAN TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI MÜJDESİ

Bakan Kurum, Mart ayı içinde yeni bir TOKİ indirim kampanyası başlatılacağını duyurarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara seslendi. Geçen yılki kampanyadan 28 bin vatandaşın yararlandığının altını çizen Bakan Kurum, binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü.

TOKİ İNDİRİMİ YOLDA

TOKİ konutları için yeni bir indirim kampanyası geliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstişare Toplantısı kapsamında 'Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye' temasıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI 2022 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kampanyalardan toplam 28 bin vatandaşımız faydalandı. Buradan vatandaşımıza bir de müjde vermek istiyorum. Mart 2022'de TOKİ konutlarımıza dair yeni bir indirim kampanyası daha düzenleyeceğiz" diye konuştu.

GEÇEN YIL 2 DEFA İNDİRİM KAMPANYASI UYGULANMIŞTI

Kentsel dönüşüm ve TOKİ'nin çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "Vatandaşımızdan gelen talep doğrultusunda yıl içinde 2 ayrı indirim yaptık. Düzenlediğimiz kampanyalarla yüzde 20 oranında indirim imkanı sağladık.

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Bu yıl uygulanacak kampanyaya ilişkin detaylar henüz netlik kazanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl detaylar şu şekildeydi;

Borcun tamamını kapatamayacak olanlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanmıştı.

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