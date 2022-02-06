TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman başlıyor? TOKİ konutları indirim kampanyasından kimler yararlanabilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman başlayacak, kimleri kapsayacak gibi sorularla araştırılan konunun detayları netleşti. Bakan Kurum Geçtiğimiz yıl iki kez uygulanan indirimin bu yıl da sağlanacağı müjdesini aktardı. İşte, TOKİ indirim kampanyası 2022 ne zaman başlıyor? TOKİ konutları indirim kampanyasından kimler yararlanabilir?