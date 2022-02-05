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SON DAKİKA! 700 bin kamu işçisine zamlı maaş! 15 Şubat'ta hesaplara yatacak

EKONOMİ Sabah
Giriş Tarihi: 05.02.2022
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SON DAKİKA! 700 bin kamu işçisine zamlı maaş! 15 Şubat’ta hesaplara yatacak

Son dakika haberine göre: Kamu işçisinin maaşına ek zammı içeren protokol imzalandı. Yüzde 2.5'lik ilave zam 15 Şubat'ta maaşa yansıyacak. Enflasyon ve ek zam farkıyla birlikte kamu işçisinin maaşı 4.592 TL'den 5.580 TL'ye çıkıyor.

Kamu işçisinin maaşına ek zammı içeren protokol imzalandı. Yüzde 2.5'lik ilave zam 15 Şubat'ta maaşa yansıyacak. Enflasyon ve ek zam farkıyla birlikte kamu işçisinin maaşı 4.592 TL'den 5.580 TL'ye çıkıyor.

SON DAKİKA! 700 bin kamu işçisine zamlı maaş! 15 Şubat’ta hesaplara yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek'in imzaladığı protokole göre, bir defaya mahsus verilen söz konusu zam, 1 Ocak 2022'de işçi ücretlerine uygulanan zam sonrası oluşan son ücretler üzerine yapılacak.

SON DAKİKA! 700 bin kamu işçisine zamlı maaş! 15 Şubat’ta hesaplara yatacak

Ağustos 2021'de sağlanan anlaşmaya göre, taban ücretleri 4 bin 100 liraya yükseltilen işçilerin ücretlerine 2021- 2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı. İlk 6 aylık artışla birlikte bu tutar 4 bin 592 liraya yükselmişti.

SON DAKİKA! 700 bin kamu işçisine zamlı maaş! 15 Şubat’ta hesaplara yatacak

Enflasyon farkı ve ek protokol kapsamında yapılan yüzde 2.5 artışla birlikte bu tutar 5 bin 555 liraya ulaştı.

SON DAKİKA! 700 bin kamu işçisine zamlı maaş! 15 Şubat’ta hesaplara yatacak

15 ŞUBAT'TA YATACAK

Kamu işçilerine yüzde 2.5'luk zam şubat ayındaki ücretlere yansıtılacak. Ağustos 2021'de imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında taşerondan kadroya geçen 315 bin işçiye de ayrıca 500 liralık düzeltme yapıldı.

SON DAKİKA! 700 bin kamu işçisine zamlı maaş! 15 Şubat’ta hesaplara yatacak

Tüm işçilere yansıyan zam oranı yüzde 28'i geçerken, en düşük ücretli işçide artış yüzde 34.62 oldu. Toplu sözleşmeler bazı işçiler için ocak ayından, bazıları için de mart ayından geçerli olarak uygulanıyor.

SON DAKİKA! 700 bin kamu işçisine zamlı maaş! 15 Şubat’ta hesaplara yatacak

Toplu sözleşme kapsamında kamu işçilerinin ücretleriyle birlikte sosyal hakları da iyileşiyor. Doğum, ölüm, evlenme ve yol yardımları, giyim yardımı, prim, tazminat, yemek gibi ödemeler de arttı.

SON DAKİKA! 700 bin kamu işçisine zamlı maaş! 15 Şubat’ta hesaplara yatacak

EN DÜŞÜK İKRAMİYE 8673 LİRA OLDU

Kamu işçilerine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri de 28 Ocak'ta başladı. Kamuda asgari ücretle çalışan bir işçinin 52 günlük en düşük ikramiyesi 8 bin 673 lira oldu.

SON DAKİKA! 700 bin kamu işçisine zamlı maaş! 15 Şubat’ta hesaplara yatacak

Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ikramiyesi 2 bin 168 lira olurken, ücret arttıkça bu tutar da artıyor. Bu kazançta fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.

SON DAKİKA! 700 bin kamu işçisine zamlı maaş! 15 Şubat’ta hesaplara yatacak

İşçilere yapılacak ek ödemenin ikinci yarısı da 29 Nisan'da ödenecek. Maden işletmelerinin yer altı işlerinde kamu çalışanlara ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek.

SON DAKİKA! 700 bin kamu işçisine zamlı maaş! 15 Şubat’ta hesaplara yatacak

Tediye kamu işçilerine 4 taksitle 13 günlük, toplam da 52 gün olarak yatırılan ikramiye anlamına geliyor.

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