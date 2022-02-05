Sebzeyi don vurdu! Artan fiyatlar yarı yarıya düşecek





NARENCİYE DALDA KALDI

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, ilde don olayları ve yağışlar nedeniyle en büyük zararın Akdeniz ilçesinde görüldüğünü söyledi. Yılmaz, "Açık alanda üretilen ıspanak, pırasa, marul gibi sebzelerde kayıp yüzde 90'ı buldu. Domates, patlıcan, biber gibi ürünlerin yetiştiği seralarda ise yüzde 50-60 oranında bir zayiat var" dedi. Mersin'de üreticide patlıcanın 15 TL'den çıktığını anlatan Yılmaz, "Domates 3 ila 10 TL, salatalık 5 ila 20 TL, biber 4.5 ila 15 TL arasında değişiyor. Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle marttan sonra ürün artışıyla fiyatlar düşer" diye konuştu. İlde portakal, mandalina gibi narenciye ürünlerinin de dalda kaldığını ve don aldığını anlatan Yılmaz, "Bu yıl bu ürünlerin fiyatı çiftçiyi kurtarmadı. O nedenle dalına kalanlar oldu. Onlar da şimdi don yedi. Bu ürünlerde önümüzdeki günlerde fiyat artışı başlar" şeklinde konuştu.