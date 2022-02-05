05 Şubat 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri İki bakanlık ile kurum ve kuruluşlara bin 110 kadro açıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

İki bakanlık ile kurum ve kuruluşlara bin 110 kadro açıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.02.2022
ABONE OL
İki bakanlık ile kurum ve kuruluşlara bin 110 kadro açıldı! Resmi Gazete’de yayımlandı

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Hakim ve Savcılar Kurulu ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesine bin 110 kişilik yeni kadro ihdas edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Hakim ve Savcılar Kurulu ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesine bin 110 kişilik yeni kadro ihdas edildi.


Kurum ve kuruluşlara ihdas edilen kadro sayıları şöyle:
Adalet Bakanlığı'na 432, Ticaret Bakanlığı'na 500, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na 50, Türkiye Adalet Akademisi'ne 6, Hakim ve Savcılar Kurulu'na 83 ve Orman Genel Müdürlüğü'ne 39 yeni kadro ihdas edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA