İki bakanlık ile kurum ve kuruluşlara bin 110 kadro açıldı! Resmi Gazete’de yayımlandı



Kurum ve kuruluşlara ihdas edilen kadro sayıları şöyle:

Adalet Bakanlığı'na 432, Ticaret Bakanlığı'na 500, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na 50, Türkiye Adalet Akademisi'ne 6, Hakim ve Savcılar Kurulu'na 83 ve Orman Genel Müdürlüğü'ne 39 yeni kadro ihdas edildi.

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