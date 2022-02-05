İki bakanlık ile kurum ve kuruluşlara bin 110 kadro açıldı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Hakim ve Savcılar Kurulu ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesine bin 110 kişilik yeni kadro ihdas edildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Hakim ve Savcılar Kurulu ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesine bin 110 kişilik yeni kadro ihdas edildi.
Kurum ve kuruluşlara ihdas edilen kadro sayıları şöyle:
Adalet Bakanlığı'na 432, Ticaret Bakanlığı'na 500, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na 50, Türkiye Adalet Akademisi'ne 6, Hakim ve Savcılar Kurulu'na 83 ve Orman Genel Müdürlüğü'ne 39 yeni kadro ihdas edildi.
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