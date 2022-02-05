Zincir marketler cezaya doymadı! Marketlere sahte indirim ve stok oyununa dikkat

Son olarak Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, zincir marketlerde oynanan indirim ve stok oyunlarını yine örnekleri ile deşifre etti. Bu kapsamda ŞOK'a 114 bin 326 TL, A101'e 125 bin 755 TL, Carrefoursa'ya ise 11 bin 429 TL idari para cezası kesildi.