Mazot ve gübre desteği yattı mı? 4 Şubat mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Ödeme sayfası...

Kuru soğan, yem bitkileri için 19 TL'si mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 TL,

Yaş çay, fındık için 18 TL'si mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira,

Zeytin ve diğer ürünler için 17 TL'si mazot ve 8 TL'si gübre olmak üzere 25 TL destek verilecek.

Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak. Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 TL destek verilecek.