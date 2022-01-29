Son dakika: Hükümet engelleri ortadan kaldırıyor: İstihdama yasal koruma! Maaşlar artırıldı

MAAŞLAR ARTIRILDI

Son 20 yılda engelli vatandaşlara yapılan yardımlar artırıldı. 2002'de yüzde 40-yüzde 69 engeli bulunan engelliye 24 lira aylık verilirken 2022'de bu rakam 865 liraya çıkarıldı. 2002'de yüzde 70 ve üzeri engeli bulunanlara verilen 24 liralık maaş da bu yıl bin 298 liraya yükseltildi.

Ülkemizde engellilerin istihdam edilebilmelerinde kamu ve özel sektör işverenlerine çeşitli yükümlülükler konuldu. Bu kapsamda engelli işçi istihdamı 1971'de yürürlüğe giren 1475 sayılı İş Kanunu ile düzenlendi ve kamu ve özel sektör işverenlerine yüzde 2 oranında engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü getirildi. Yapılan yeni bir mevzuat düzenlemesi ile de bu oran kamu işyerleri için yüzde 4 olarak belirlendi.