Tarım ve destek ödemeleri yattı mı? 4 Şubat tarım ve destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası ödemeleri...
Tarım ve destek ödemeleri yattı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den konu hakkında açıklamalar geldi. Tarımsal destek ödemeleri için tarih detayları belli oldu. Çiftçiler için detayları haberimizde derledik. İşte, Tarım ve destek ödemeleri yattı mı? 4 Şubat tarım ve destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası ödemeleri...
Tarım ve destek ödemeleri yattı mı? 4 Şubat tarım ve destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, tarımsal destek ödemesinin, çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını bildirdi. İşte, Tarım ve destek ödemeleri yattı mı? 4 Şubat tarım ve destek ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası ödemeleri...
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?
Bu yıla ilişkin mazot ve gübre desteği ödemeleri henüz yapılmadı. Konu hakkında son dakika açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.
"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.
Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecek.
Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 10 ila 100 lira destek ödemesi yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.
Bu şartlar;
Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.
Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.
Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.
50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.
Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.
Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.
Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL'si devlet tarafından karşılanacak.
Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.
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