Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kiraya en fazla bu oranda zam yapılabilir! 2022 Şubat kira artış oranı ne kadar?
Ocak ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından şubat ayı kira artış oranı belli oldu. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren kira artış oranı için detaylar belli oldu. Bu ay kira sözleşmesi dolacak olan vatandaşlar, kiralara ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Yasal olarak bu orandan fazla zam yapılamıyor. Peki, ev sahipleri kiraya en fazla ne kadar zam yapabilir? 2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar? İşte cevaplar...
Ev sahipleri ile kiracılar tarafından araştırılan kira artış oranı hakkında detaylar belli oldu. Bu ay kira sözleşmesi dolacak olan kiracılar, ev sahiplerinin ne kadar zam yapacağını merak ediyor. Yasal olarak bu oranın üzerinde zam yapılamıyor. Kira artış oranı ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, ev sahipleri kiraya en fazla ne kadar zam yapabilir? 2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar? İşte haberin detayları...
EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?
YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.
Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.
YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?
Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.
2022 ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
TÜİK tarafından 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da açıklanan 2022 Ocak ayı enflasyon verisi ile birlikte 2022 Şubat ayı kira artış oranı da belirlendi. Ocak'ta enflasyon, yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Buna göre, kira artış oranı da yüzde 22.58 olarak gerçekleşti.
2022 OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADARDI?
TEFE TÜFE oranlarına göre belirlenen kira artış oranı en son 17,71 olarak hesaplandı. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 79,89, aylık yüzde 19,08 arttı. Yine merak edilen rakamlara göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.
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