Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Kiraya en fazla bu oranda zam yapılabilir! 2022 Şubat kira artış oranı ne kadar?

Ev sahipleri ile kiracılar tarafından araştırılan kira artış oranı hakkında detaylar belli oldu. Bu ay kira sözleşmesi dolacak olan kiracılar, ev sahiplerinin ne kadar zam yapacağını merak ediyor. Yasal olarak bu oranın üzerinde zam yapılamıyor. Kira artış oranı ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, ev sahipleri kiraya en fazla ne kadar zam yapabilir? 2022 Şubat ayı kira artış oranı ne kadar? İşte haberin detayları...

EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi. Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmi kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.