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Son dakika: Bankaya gitme devri bitiyor! e-Devlet'te yeni hizmet

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.02.2022
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Son dakika: Bankaya gitme devri bitiyor! e-Devlet’te yeni hizmet

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi "murise ait mevduat-katılım fonu hesabı bulunan banka sorgulama" hizmetinin e-Devlet Kapısı üzerinden verilmeye başlandığını bildirdi.

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