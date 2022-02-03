Son dakika: Ocak ayı enflasyon rakamı açıklandı
Son dakika haberi... Son dakika haberi... Piyasaların merakla beklediği enflasyon oranları açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan Ocak 2022 dönemine ilişkin aylık enflasyon yüzde 11,10 oldu. 12 aylık enflasyon ise yüzde 48,69 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından A Haber canlı yayınına katılan akademisyen Dr. Tolga Dağlaroğlu, “Önümüzdeki 2-3 ay enflasyon konusunda biraz sorunlu geçecek. Yılın 2. Yarısından itibaren aşağı doğru düşüş başlayacak. Burada tabi ki en önemli nokta artan emtia fiyatları, tarımsal emtialar maalesef bizim açımızdan sorun olmaya devam ediyor.” diye konuştu.
TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre %22,58 artış gerçekleşti.
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2022
YILLIK TÜFE'YE GÖRE 8 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 4 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
Yıllık en düşük artış %10,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %18,67 ile eğitim, %25,32 ile giyim ve ayakkabı ve %28,63 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %68,89 ile ulaştırma, %55,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %54,53 ile ev eşyası oldu.
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ocak 2022
AYLIK TÜFE'YE GÖRE 7 ANA GRUP DAHA DÜŞÜK, 5 ANA GRUP DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ocak ayında aylık düşüş gösteren ana grup %0,24 ile giyim ve ayakkabı oldu. En az artış gösteren ana gruplar ise %1,19 ile eğitim, %2,16 ile haberleşme ve %8,09 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile alkollü içecekler ve tütün, %18,91 ile konut, %12,82 ile ev eşyası oldu.
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ocak 2022
Ocak 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 38 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 354 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %42,66, AYLIK %7,49 ARTTI
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %7,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,49, bir önceki yılın aynı ayına göre %42,66 ve on iki aylık ortalamalara göre %21,91 artış gerçekleşti.
A Haber'e açıklamalarda bulunan Akademisyen Dr. Tolga Dağlaroğlu'nun açıklamaları:
"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları var bu konuda nisan ayında zirveyi göreceğiz. Merkez Bankası da enflasyon raporunda bunu belirtti. Önümüzdeki 2-3 ay enflasyon konusunda biraz sorunlu geçecek.
Yılın 2. Yarısından itibaren aşağı doğru düşüş başlayacak. Burada tabi ki en önemli nokta artan emtia fiyatları, tarımsal emtialar maalesef bizim açımızdan sorun olmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki her yüz 10'luk artış enflasyondaki artışa etkisi yüzde 1 civarında. Yine aynı şekilde cari işlemler açığını 4 milyar dolar artırıyor.
Burada hem tarımsal emtia hem de metaller ve petrol fiyatları son derece önemli. Atılan adımlar kur tarafında bir sakinleşme oldu. 18 TL'ye giden bir kur söz konusuydu burada bir sakinleşme yaşandı. Yeni enstürümanlar her gün devreye alınıyor."
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