Pandemi 4. faz ödemeleri başladı mı, var mı? 1100 TL yardım ödemesi olacak mı? e-Devlet başvuru...
Pandemi 4. faz ödemeleri başladı mı, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca takip edilen 1100 TL sosyal yardım ücretleri başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine PTT üzerinden ödemeler gerçekleşti. Birçok ihtiyaç sahibine ödenen faz ödemeleri için yeni gelişme olup olmadığı merak ediliyor. İşte, Pandemi 4. faz ödemeleri başladı mı, var mı? 1100 TL yardım ödemesi olacak mı? e-Devlet başvuru...
Pandemi 4. faz ödemeleri başladı mı, var mı? 1100 TL yardım ödemesi olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca takip edilen 1100 TL sosyal yardım ücretleri başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine PTT üzerinden ödemeler gerçekleşti. Yeni yardım süreci merak ediliyor. İşte, Pandemi 4. faz ödemeleri başladı mı, var mı? 1100 TL yardım ödemesi olacak mı? e-Devlet başvuru...
1100 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU VAR MI?
Covid-19 salgını sebebiyle ekonomik alanda sıkıntılar yaşayan kişilere her ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.100 TL destek ödemesi gerçekleştiriliyor ve kişilerin ekonomik yüklerini hafifletmek amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan desteğin 1000 TL'den 1100 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.
1100 TL YARDIM BAŞVURUSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Yeni alınan karara göre pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile başvuruya gerek olmaksızın 2 milyonun üzerinde haneye ulaşacaklarını kaydetti. Bakan Yanık şunları söyledi: "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." demişti.
İhtiyaç sahibi aileler 1100 TL yardım başvurusunun ne zaman verileceğini merak ediyor. Söz konusu ödemelerin başvuru sonuçları henüz kesinleşmedi. Sonuçların açıklandığı haberinin gelmesinin ardından vatandaşlar e-Devlet sayfasından "Başvurular Listesi" kısmına tıklayıp 1100 TL pandemi sosyal yardım başvuru sonuçlarını görüntüleyebilecek.
1100 TL PANDEMİ YARDIMI SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
PANDEMİ 4. FAZ ÖDEMELERİ VAR MI, NE ZAMAN?
Pandemi 4. faz ödemelerinin yapılacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
SOSYAL YARDIMLAŞMA PARASI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar
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