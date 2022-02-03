Pandemi 4. faz ödemeleri başladı mı, var mı? 1100 TL yardım ödemesi olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca takip edilen 1100 TL sosyal yardım ücretleri başvuru yapan ihtiyaç sahiplerine PTT üzerinden ödemeler gerçekleşti. Yeni yardım süreci merak ediliyor. İşte, Pandemi 4. faz ödemeleri başladı mı, var mı? 1100 TL yardım ödemesi olacak mı? e-Devlet başvuru...