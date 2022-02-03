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Ek ödeme kararı Resmi Gazete'de! Kimler yararlanacak? Nasıl hesaplanacak? Ne zaman hesaplara yatacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2022 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022
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Ek ödeme kararı Resmi Gazete’de! Kimler yararlanacak? Nasıl hesaplanacak? Ne zaman hesaplara yatacak?

Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliğine ilişkin alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki kimlere ek ödeme yapılacak? Nasıl hesaplanacak? Ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte detaylar...

Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle il sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü birimleri ve merkez laboratuvarlarında görevli memur ve sözleşmeli personele, Yükseköğretim Kanunu'nun 38. maddesine göre sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personele, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler ile en az bir ay süreyle sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esasları belirlendi.

EK ÖDEME BAŞLIYOR

Ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tabip ve eczacı unvanlı kadrolarında çalışanlar, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanarak TİTCK'nin analiz ve kontrol laboratuvarlarında fiilen görev yapan personelin ek ödemeleri de yönetmelik kapsamında düzenlendi.

NASIL HESAPLANACAK?

Bu çerçevede ödenecek net ek ödeme tutarı, personelin net performans puanının dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan gelir vergisi ve damga vergisi kesilmesi sonucu hesaplanacak.

NE ZAMAN YATIRILACAK?

Ek ödemeler, aylık dönemler halinde yapılacak. Dağıtılmasına karar verilen ek ödeme tutarı, o dönemin bitiminden sonraki 20 gün içinde hak sahiplerine ödenecek, ancak döner sermaye gelirlerinin tahsilatında gecikme olması halinde tahsilatı takip eden ilk ödeme döneminde ödeme yapılacak.

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