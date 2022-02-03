Ek ödeme kararı Resmi Gazete’de! Kimler yararlanacak? Nasıl hesaplanacak? Ne zaman hesaplara yatacak?

Yönetmelikle il sağlık müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü birimleri ve merkez laboratuvarlarında görevli memur ve sözleşmeli personele, Yükseköğretim Kanunu'nun 38. maddesine göre sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personele, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarında bulunan ve haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler ile en az bir ay süreyle sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esasları belirlendi.