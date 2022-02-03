Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu?
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere milyonlarca emekli yılda iki kez olmak üzere bayram öncelerinde ikramiye ödeneği alıyor. Üç yıldır ödenen ikramiyelerin 2022 yılında hangi tarihte ödeneceği merak ediliyor. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu?
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere emekli ikramiyesi, 2018 yılında yürürlüğe giren 7143 sayılı kanunun 23. maddesiyle eklendi. Emekliler bu kanunun ardından üç yıldır ikramiye alıyor. Bu yıl ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu?
2022 EMEKLİ İKRAMİYE ÜCRETİ NE KADAR?
Geçen yıl alınan kararla birlikte emekli ikramiyelerinde yüz liralık artış olmuştu. 2022 yılında ise bu tutara yeniden değerlendirme yapılması bekleniyor. Eğer artış yapılmazsa bu yıl da emekli ikramiye ödemesi 1.100 lira olarak verilmeye devam edilecektir.
2022 EMEKLİ İKRAMİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN?
Bilindiği üzere emekli ikramiyesi dini bayramlarda veriliyor. 2022 yılı Ramazan Bayramı 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs günlerinde yaşanacağı için emekli ikramiyesi için öngörülen tarih bayram tarihlerinden birkaç gün önce yatırılması bekleniyor.
Kurban Bayramı ise 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'nda da birkaç gün önceden emekli ikramiyesinin hesaplara yatırılması bekleniyor.
EŞİ VEFAT EDEN EMEKLİ İKRAMİYESİ ALIR MI?
Emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden 1.100 TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.
YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?
Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini de alabilecek.
PEŞİN ÖDENEN BAYRAM İKRAMİYESİ GERİ ALINMAYACAK
Mevcut uygulamada, gelir ve aylıklar SGK tarafından belirlenen tarihte peşin olarak ödendikten sonra ödeme yapılan kişinin ölümü veya durum değişikliği halinde geri alınmıyor.
Bayram ikramiyeleri normalde bayramın içinde bulunduğu ayda ödeniyor. Ancak, bazı yıllarda ikramiye ödeme tarihi, bayramın içinde bulunduğu aydan önceki aya alınabiliyor. Ödeme tarihinin öne çekildiği dönemde bayram ikramiyesi verildikten sonra kişinin ölümü veya örneğin yetim aylığı alan kız çocuğunun evlenmesi gibi durum değişikliği halinde ikramiye geri alınıyordu. Yeni yıldan itibaren bu uygulamaya da son verilecek. Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi hiçbir şekilde geri alınmayacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu?
- Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzatıldı mı? 7 Şubat'ta okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim bitti mi?
- Regaip Kandili namazı ne zaman kılınır? Regaip Kandili camiye ne zaman, saat kaçta gidilir? Diyanet ile Regaip namaz saati...
- CTE personel alımı başladı mı, ne zaman? CTE personel alımı başvuru şartları neler? İşte o detaylar...
- Pandemi 4. faz ödemeleri başladı mı, var mı? 1100 TL yardım ödemesi olacak mı? e-Devlet başvuru...
- ASDEP personel alımı sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? 2022 ASDEP sonuçları sorgulama...
- AUZEF telafi sınavı ne zaman? AUZEF telafi sınavı nasıl, yüz yüze mi olacak?
- Regaip Kandili'nde okunacak dualar nelerdir? Regaip Kandili'nde hangi dualar okunur?
- Bu akşam Survivor var mı? 3 Şubat Perşembe Tv8 yayın akışında neler var? Survivor yeni bölüm ne zaman?
- Alanyaspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Alanyaspor GS maçı hangi kanalda?
- Mazot gübre desteği ne zaman verilecek? 2022 çiftçi mazot ve gübre desteği Ziraat Bankası ödeme takvimi açıklandı mı?
- 15 tatil uzatılacak mı? MEB son dakika 15 tatil sömestr uzayacak mı?