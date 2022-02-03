Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere emekli ikramiyesi, 2018 yılında yürürlüğe giren 7143 sayılı kanunun 23. maddesiyle eklendi. Emekliler bu kanunun ardından üç yıldır ikramiye alıyor. Bu yıl ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyeleri ne kadar, kaç TL oldu?