2022 Şubat ayı kira artış oranı açıklandı mı, belli mi? Şubat kira artış oranı nereden, nasıl hesaplanır?

TÜFE'de 2021 senesi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşmişti. Ev sahipleri de bu orana göre kira artışı belirlemişti.