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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını verdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını verdi

ABD Merkez Bankası Fed ile dünya merkez bankalarının öncüsü konusunda yer alan Avrupa Merkez Bankası ECB`nin faiz kararı belli oldu. Buna göre ECB, mevduat ve marjinal faiz oranını değiştirmeyerek beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. ECB faiz toplantısı sonrası varlık alım stratejisi için önemli mesajlar verdi

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