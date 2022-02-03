Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere yönelik sağladığı destek ödemeleri devam ediyor. Mazot ve gübre desteği ödemesinden faydalanan vatandaşlar, bu yıl ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, mazot gübre desteği ne zaman verilecek? 2022 çiftçi mazot ve gübre desteği Ziraat Bankası ödeme takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

2022 yılına ilişkin mazot ve gübre desteği ödemelerinin yapılacağı tarih resmi olarak açıklanmadı ancak, geçtiğimiz yıl ödemeler ilk bahar döneminde başlamıştı. Buna göre, 2022 destek ödemelerinin de mart-nisan ayları içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.