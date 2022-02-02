Toki Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi ne zaman saat kaçta? TOKİ Başakşehir kurası ne zaman?

TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi ne zaman saat kaçta? TOKİ Başakşehir kurası ne zaman? TOKİ tarafından her yıl milyonlarca kişi ev sahibi yapılıyor. Uygun fiyatlı konutlara sahip olan vatandaşlar, TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura çekilişi ne zaman sorusunun cevabını araştırıyor.