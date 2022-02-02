Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde Ocak ayı enflasyon tahmini ile ilgili açıklama yaptı. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu mu?