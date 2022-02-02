Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu mu?
Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası tarafından Ocak ayına yönelik beklenti tahmini geçtiğimiz günlerde açıklandı. TUİK, tarafından yeni TEFE-TÜFE rakamları merakla bekleniyor. İşte, Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu mu?
Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde Ocak ayı enflasyon tahmini ile ilgili açıklama yaptı. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu mu?
OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları 3 Şubat 2022 tarihinde TÜİK tarafından açıklanacak. 3 Şubat Perşembe günü saat 10:00'da duyurulacak veriler ocak ayı enflasyonunu gösterecek. Açıklamada aylık ve yıllık enflasyon verileri paylaşılacak.
ARALIK AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇTI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Buna göre, TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşmişti.
OCAK AYI MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 10,09 OLDU
Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.
YILLIK ENFLASYON ORANI BEKLENTİSİ DE YÜZDE 48,42'YE YÜKSELDİ
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.
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