Vali Münir Karaloğlu duyurdu: Tüm zamanların rekoru! Diyarbakır'ın geçen yılki ihracatı 400 milyon dolara yaklaştı
Diyarbakır'ın 2021 yılı ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 54,63 artarak 394 milyon 536 bin dolar oldu. Vali Münir Karaloğlu yaptığı açıklamada "İş insanlarımız tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı" dedi.
TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın 2021 Aralık ayı ihracatı 30 milyon dolar, 2021 yılı kümülatif ihracatı ise 394 milyon 536 bin dolar olarak kayda geçti.
Diyarbakır'da önceki yıl yapılan 255 milyon 134 bin dolar ihracat, geçen yıl yüzde 54,63'lük artışla 394 milyon 536 bin dolara ulaştı.
Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İş, istihdam, üretim, ihracat, başarı... İş insanlarımız 2020 yılına göre 2021'de yüzde 54,63 artışla tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. 394 milyon 536 bin dolar. Bu başarıda emeği olan herkesi kutluyorum. El ele yeni rekorlara inşallah." ifadelerini kullandı.
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