Vali Münir Karaloğlu duyurdu: Tüm zamanların rekoru! Diyarbakır’ın geçen yılki ihracatı 400 milyon dolara yaklaştı

Diyarbakır'da önceki yıl yapılan 255 milyon 134 bin dolar ihracat, geçen yıl yüzde 54,63'lük artışla 394 milyon 536 bin dolara ulaştı.

Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İş, istihdam, üretim, ihracat, başarı... İş insanlarımız 2020 yılına göre 2021'de yüzde 54,63 artışla tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. 394 milyon 536 bin dolar. Bu başarıda emeği olan herkesi kutluyorum. El ele yeni rekorlara inşallah." ifadelerini kullandı.