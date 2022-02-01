Doğalgaz fatura yardımı ne zaman, kimlere verilecek? Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte şartlar...
Doğalgaz yardımı ne zaman, kimlere verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyacı olan vatandaşlara doğal gaz fatura desteğinin yapılacağını açıklamıştı. Fatura yardımı desteğinden yararlanmak isteyenler için detayları haberimizde derledik. İşte, Doğalgaz fatura yardımı ne zaman, kimlere verilecek? Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte şartlar...
Doğalgaz fatura yardımı ne zaman, kimlere verilecek? Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 4 milyon haneye verilecek olan doğalgaz fatura ödeme desteği için başvuruların Şubat ayında başlayacağı resmi açıklamalar doğrultusunda belli olmuştu. İşte, Doğalgaz fatura yardımı ne zaman, kimlere verilecek? Doğalgaz yardımı başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte şartlar...
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!
Bakan Derya Yanık en çok merak edilen konulardan olan doğal gaz desteği ile ilgili bilgi verdi. Yanık, "Doğalgaz yardımı için başvurular şubat ayında, ödemeler mart ayında yapılacak." diye konuştu
DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ SENEDE KAÇ DEFA, HER AY MI?
Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre.
Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor."
Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.
DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?
Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.
DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evinde doğal gaz kullanması durumunda kota miktar olarak doğal gaz ücretinde yardımcı olunacağını vurgulayarak, bakanlık olarak yapılacak doğal gaz yardımının detaylarını anlattı.
Sağlanan kömür yardımı kadar doğal gaz desteğinin de verileceğini kaydeden Bakan Yanık, normalde diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla veya kart dağıtarak yardımda bulunduklarını anımsatarak, bu hizmeti vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.
Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği kaydedildi.
DOĞALGAZ FATURA YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?
Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.
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