Türkiye dünyanın üretim üssü olacak



KOLAYLIK GETİRİLİYOR: Endüstri bölgelerinin oluşturulması daha esnek ve kolay hale getirilecek. Böylece yatırımcılar da rahatlayacak.

FARKLI TEŞVİKLER: Bu bölgelerin daha cazip hale gelmesi ve daha fazla yatırım alması için bazı destekler verilecek. Endüstri bölgeleri farklı büyüklüklerde olabilecek ve her birine farklı destek mekanizmaları uygulanabilecek. Bürokrasi azaltılacak, hızlı yatırım yapılması gerçekleştirilecek.