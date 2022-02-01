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Son dakika: TL'ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası'na faiz yetkisi!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Son dakika: TL’ye dönüşüm hesaplarında Merkez Bankası’na faiz yetkisi!

Son dakika haberine göre: Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre, TL'ye dönüşüm hesaplarında faiz oranını Merkez Bankası belirleyecek.

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