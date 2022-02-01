Asgari ücret hesaplama 2022: Brüt ve net asgari ücret ne kadar, kaç TL? AGİ asgari ücrete dahil mi?

Asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti. Bu ay zamlı maaşlarını ceplerine koyan vatandaşlar, asgari ücret hesaplama işlemleri hakkında detayları araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, brüt ve net asgari ücret ne kadar, kaç TL? AGİ asgari ücrete dahil mi? 2022 asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihlerinde geçerli, günlük asgari ücret 166 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

İşte yeni rakamlar: