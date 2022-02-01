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Asgari ücret hesaplama 2022: Brüt ve net asgari ücret ne kadar, kaç TL? AGİ asgari ücrete dahil mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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Asgari ücret hesaplama 2022: Brüt ve net asgari ücret ne kadar, kaç TL? AGİ asgari ücrete dahil mi?

Yeni zamlı maaşlar hesaplara yatmaya başladı. 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin ödenmeye başlamasının ardından gözler asgari ücret hesaplamasına çevrildi. Asgari ücrete vergi istisnasının detayları belli oldu. 2022 asgari ücret hesaplama işlemlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, brüt ve net asgari ücret ne kadar, kaç TL? AGİ asgari ücrete dahil mi? 2022 asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti. Bu ay zamlı maaşlarını ceplerine koyan vatandaşlar, asgari ücret hesaplama işlemleri hakkında detayları araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, brüt ve net asgari ücret ne kadar, kaç TL? AGİ asgari ücrete dahil mi? 2022 asgari ücret hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihlerinde geçerli, günlük asgari ücret 166 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

İşte yeni rakamlar:

Asgari Ücret 2022 Brüt: 5.004,00 TL
Asgari Ücret 2022 Net: 4.253,40 TL
Artış oranı: Yüzde 50,5
Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük): 166,80 TL

ASGARİ ÜCRETİN İŞÇİ İÇİN HESABI

Brüt Asgari Ücret: 5.004,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (%14): 700,56 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1): 50,04TL
Gelir Vergisi: YOK
Damga Vergisi: YOK
AGİ: YOK
Kesintiler Toplamı: 750,60 TL
NET ÜCRET: 4.253,40 TL
AGİ DAHİL DESTEK: 755,13 TL
AGİ HARİÇ DESTEK: 380,13 TL

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Brüt Asgari Ücret: 5004,00 TL
SGK Primi (İşveren Payı %15,5): 775,62 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu (%2): 100,08 TL
İşverene Toplam Maliyeti: 5.879,70 TL
İŞVERENE DESTEK: 446,65 TL

AGİ KALKTI MI?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen asgari ücretin vergi dışı tutulmasına ilişkin düzenlemenin uygulama esasları belirlenirken, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe giren asgari ücret istisnası uygulamasına yönelik örneklere de yer verildi.

Yapılan düzenlemeye göre, 2022 yılı için belirlenen asgari ücret tutarı olan 5 bin 4 liradan sadece sigorta kesintileri yapılacak, gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek. Asgari ücretliye net 4 bin 253,40 lira ödenecek.

Asgari ücretin üzerinde ücret alanların ise asgari ücrete isabet eden ücretlerinden gelir ve damga vergisi alınmayacak.

Ücret gelirleri asgari ücretin üzerinde olan çalışanların ücretlerinin, asgari ücret matrahı kadarlık kısmı gelir vergisinden istisna edilecek. Yine brüt asgari ücret tutarına isabet eden kısmı da damga vergisinden istisna tutulacak.

Örneğin brüt ücreti 8 bin lira olan bir çalışandan istisna nedeniyle 638,01lira gelir vergisi, 37,98 lira damga vergisi alınmayacak.

ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER

Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı, bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine, sporculara yapılan ödemeler de istisnadan faydalanabilecek. İstisna aynı ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına bir kez uygulanacak. Maaş ödemesinin yanı sıra aynı dönemde yapılan ve ücret olarak değerlendirilen prim, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner sermaye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemeler de dikkate alınarak istisna uygulanacak. Bu kapsamda, ilgili ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına bu istisna bir kez uygulanabilecek.

Birden fazla işverende çalışanlarda istisna en yüksek ücrete uygulanacak. Yıllık beyanname verilmesi gerektiği durumda da istisnadan faydalanılabilecek.

Kısmi zamanlı çalışıp, tam zamanlı çalışmayan örneğin aylık 15 gün çalışan bir çalışana 4 bin 253,40 liralık istisna tam olarak uygulanacak.

TEŞVİK UYGULAMALARINDA ÖNCELİKLE İSTİSNA UYGULANACAK

Serbest Bölgeler Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında uygulanan teşviklerde, çalışanların ücretlerine öncelikle istisna uygulanacak ve istisna sonrası kesilen vergi tutarı işveren lehine muhtasar beyannamede tahakkuktan terkin edilecek.

Basit usul mükelleflerin yanında çalışan ve diğer ücretli olarak vergilendirilenler de istisnadan faydalanacak. Taksici, dolmuşçu, terzi, kuaför gibi basit usule tabi mükelleflerin yanında çalışan ve diğer ücretli olarak vergilendirilen çalışanlara uygulanan diğer ücret vergileme usulü kaldırılırken, bu ücretliler de 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren genel hükümleri tabi olacak.

Bu kapsamda bulunan çalışanlar, artık vergi karnesi almayacak ve karnelerini vergi dairesine ibraz ederek vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmeyecek.

Bunlardan asgari ücretli olarak çalışanlar istisna nedeniyle vergi ödemeyecek. Daha yüksek ücret alanlar ise istisnayı aşan ücretlerini yıllık beyanname ile beyan edecekler.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULANMAYACAK

Tebliğde, istisnanın kapsamı ve uygulamasına ilişkin detaylı bilgilere yer verilirken, buna göre, asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilirken, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilgili aydaki gelirine ilişkin verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecek.

İstisna nedeniyle alınmayacak vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacak.

Yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacak.

Asgari ücretle çalışan ve istisna uygulaması nedeniyle vergi ödemeyecek olan hizmet erbabı da dahil olmak üzere vergi indiriminden faydalanmak üzere başvuruda bulunanların engellilik indirimine ilişkin işlemleri önceden olduğu gibi Gelir İdaresi Başkanlığınca değerlendirilerek sonuçlandırılacak. Asgari ücretli olarak çalışan ve bu nedenle ilgili ayda istisna nedeniyle vergi ödemeyecek hizmet erbabı, engellilik indiriminden faydalanamayacak olmakla birlikte onaylanan başvuruları üzerine şartları dahilinde emeklilik başvurularını yapabilecek. Asgari ücretin üzerinde ücret alan ve vergi indirimine hak kazanan hizmet erbabının, gelir vergisi matrahının yeterli olması halinde, hem engellilik indiriminden hem de istisnadan faydalanması mümkün olacak.

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