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TÜİK 2022 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir? Resmi açıklama

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2022
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TÜİK 2022 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir? Resmi açıklama

Ocak ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Şubat ayına girmemiz ile birlikte gözler enflasyon oranına çevrildi. Memur ve emeklilerin maaşlarında etkili olan enflasyon verileri yakından takip ediliyor. Yılın ilk enflasyon oranının ne kadar olduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, TÜİK 2022 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte cevaplar...

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay belirli tarihte enflasyon verisi açıklanıyor. 2022 yılının ilk enflasyon oranının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli maaş zammı için ilk veri belli olacak. Peki, TÜİK 2022 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte haberin detayları...

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 10,09 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,09 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,46, en yüksek yüzde 13,72 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 10,09) göre bir önceki ay yüzde 36,08 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,42'ye yükseleceği hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 13,58 artış göstermişti.

2022 OCAK ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Ocak ayı enflasyon verisi, TÜİK tarafından 3 Şubat 2022 Perşembe günü saat 10.00'da açıklanacak. Bu veri ile birlikte 2022 Temmuz ayında yapılacak zam oranı için ilk veri belli olacak.

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