TÜİK 2022 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir? Resmi açıklama

Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay belirli tarihte enflasyon verisi açıklanıyor. 2022 yılının ilk enflasyon oranının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli maaş zammı için ilk veri belli olacak. Peki, TÜİK 2022 Ocak enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir? İşte haberin detayları...

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 10,09 artmasını bekliyor.