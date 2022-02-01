TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları sorgulama: 2022 TOKİ Afyon Sadıkbey 2+1 kura sonuçları isim listesi
TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Afyonkarahisar Merkez ilçesine bağlı Sadıkbey mahallesi 368 adet konut kapsamında yapılacak 69 konut için kura çekimi bugün yapıldı. Kuraya başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçları araştırıyor. Peki, TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 TOKİ Afyonkarahisar Sadıkbey 2+1 kura sonuçları isim listesi...
TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Afyonkarahisar'ın Merkez bağlı Sadıkbey mahallesine inşaa edilecek 368 konut kapsamında 69 adet 2+1 konut için bugün kura çekimi yapıldı. Başvuru sahipleri için müjdeli haber geldi. Kura sonuçlarının erişime açıldığı bildirildi. Peki, TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte 2022 TOKİ Afyonkarahisar Sadıkbey 2+1 kura sonuçları isim listesi...
TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ
TOKİ Afyonkarahisar Merkez Sadıkbey mahallesi 368 konut projesi 2+1 konutlar için yapılan kura sonuçları açıklandı. Aşağıdaki linke tıklayarak isim listesine görüntüleyebilirsiniz.
TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN...
Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 10 Şubat 2022 - 17 Şubat 2022 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.
Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 35 adet yedek hak sahibi belirlendi. Sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.
Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.
Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 180 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.
İlk taksit ödeme tarihi; Konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.12) İlk dönemsel artış tarihi; Konut teslim tarihine göre İDARE'ce belirlenecektir.
Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.
Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
Konut alıcısı, Gayrimenkul' ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 03 Şubat 2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 18 Şubat 2022, yedek hak sahiplerinin başvuru bedelleri ise 03 Mart 2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.
Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 AYdır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.
Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.
Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK'nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlüdür.
Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecektir.
Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra devir edebileceklerdir.
İdare gerek görmesi halinde satışa sunulan konutlardan bir kısmını veya tamamını satıştan çekmeye yetkilidir.
Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
TOKİ'nin internet sayfasında yayımlanan planlar tanıtım amaçlıdır. Konutların brüt ve net m² büyüklükleri satış listelerinde gösterilmiştir. Brüt ve net m² hesabı yürürlükteki son İmar Yönetmeliğindeki kriterlere göre yapılmaktadır. Net m² hesabı sıva imalatının yerinde uygulama kalınlığına göre farklılık gösterebilir.
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- TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları sorgulama: 2022 TOKİ Afyon Sadıkbey 2+1 kura sonuçları isim listesi
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