Sanatçılara vergi istisnası! Bakan Nebati duyurdu
Son dakika haberine göre: Sosyal medya üzerinden gelir elde edenler için uygulanan vergi istisnası, 1 Ocak itibarıyla sanatçılar için de geçerli oldu. Geliri 880 bin lirayı geçen beyanname verecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sanatçıların gelir vergisi yükü azaltıldı" dedi.
Sosyal medya üzerinden gelir elde edenler için uygulanan vergi istisnası, 1 Ocak itibarıyla sanatçılar için de geçerli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sanatçılar üzerindeki gelir vergisi yükünün azaltıldığını belirterek, "Sanatçılar, gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2022 yılı için 880 bin lirayı) aşmaması kaydıyla gelir vergisinden müstesna" dedi.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan tebliğe göre, bu yıl için 880 bin lirayı aşmayan kazançlarda yüzde 15 stopaj ödenecek. Bu tutara kadar beyanname verilmesine gerek kalmayacak. Bu tutara kadar getirilen istisna gerçek kişiler için geçerli olacak.
Sosyal medya üreticileri gibi sanatçılar da vergi istisnadan yararlanacak. Bakan Nebati, konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta "eser niteliğindeki çalışmalar" için vergi istisnasından yararlanıldığına dikkat çekti.
ESER NİTELİĞİNDEKİ ÇALIŞMALAR
Bakan Nebati, bu düzenleme uyarınca, sanatçıların ürettiği eser mahiyetindeki çalışmaları için anılan istisnadan faydalanılmasının mümkün olduğunu vurgulayarak, söz konusu istisnanın sanatçılar üzerindeki gelir vergisi yükünü azalttığını ifade etti.
İstisnadan yararlanmak için dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılmaması gerekiyor. İstisna uygulamasında söz konusu tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın aşılıp aşılmadığı, takvim yılı sonu itibarıyla her bir yıl için ayrı ayrı değerlendiriliyor. Gelecek yıl için belirlenen tutar 880 bin lira olup, hesaba yatırılan tüm ödemelerden kesintiyi bankalar yapacak, muhtasar beyanname ile beyan edip ödenecek.
SANATÇILARA 200 MİLYONLUK DESTEK
Salgınla mücadele döneminde sinema sektörü ve tiyatrolara dört koldan destek sağlandı. Tiyatroculara Telif Fonu'ndan oynadıkları oyun, getirdikleri projeler kapsamında 50 milyon lira bütçe ayrıldı. "Müzik Susmasın" kampanyası kapsamında sanatçılara, özellikle bir geliri olmayan, sıkıntısı olan, daha alt, üst düzey gelirleri olmayan sanatçılara, müzisyenlere 150 milyon liraya yakın destek sağlandı.
GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULUYOR
Sosyal içerik üreticileri "Sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla paylaşımlar yaparak tanıtım, tavsiyede bulunarak bir ürün, hizmetin satın alınması için diğer kullanıcıları etkileyen, paylaşımlarının izlenmesi sayesinde reklam gelirinden pay alan başta olmak üzere içerik üreticili ile gelir elde eden gerçek" olarak tanımlanıyor. İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen kazançlar da gelir vergisinden istisna tutuluyor. İstisnadan yararlanmak için bankalarda hesap açılması koşulu bulunuyor. Yurt dışında açılan hesap istisna kapsamında yer almıyor.
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