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TÜİK 2022 Ocak ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Ocak enflasyon verisi açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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TÜİK 2022 Ocak ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Ocak enflasyon verisi açıklandı mı?

Ocak enflasyon verisi açıklandı mı? TÜİK 2022 Ocak ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİİK tarafından her ay açıklanan enflasyon rakamları, maaş zamlarından yapılacak vergi ödemelerine kadar birçok ödeme kalemini oluşturuyor. Peki; 2022 Ocak ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

2022 Ocak enflasyon verileri ne zaman açıklanack? Ocak enflasyon verisi açıklandı mı? TÜİK tarafından her ay düzenli olarak enflasyon verileri açıklanıyor. Açıklanan verilere göre istasyon bir süre daha rahat edebilecek. Peki; 2022 Ocak ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

OCAK AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından duyurulacak enflasyon rakamları 3 Şubat 2022 tarihinde açıklanacak. Saat 10:00'da duyurulacak veri ocak ayı enflasyonunu gösterecek. Açıklamada aylık ve yıllık enflasyon verileri paylaşılacak.

SON AÇIKLANAN RAKAM NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Buna göre, TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşmişti.

Çekirdek enflasyon ise yüzde 31,9'a yükseldi.

Yıllık en düşük artış yüzde 8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 17,23 ile eğitim, yüzde 20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyası oldu.

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