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Son dakika | Türkiye'ye 2021 yılında ziyaretçi akını! Yüzde 88 arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Son dakika | Türkiye’ye 2021 yılında ziyaretçi akını! Yüzde 88 arttı

Son dakika haberi...Türkiye, 2021 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 88,08 artışla 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırladı.

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