31 Ocak mazot ve gübre desteği yattı mı? Devlet, çiftçilere yönelik destek ödemeleri gerçekleştiriyor. Birçok kalem altında sağlanan destek ödemelerinden biri de mazot ve gübre desteği... Söz konusu destekten faydalanan vatandaşlar, bu yılki ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Peki, 31 Ocak mazot ve gübre desteği yattı mı? Ziraat Bankası 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte cevaplar...

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATTI MI?

2022 mazot ve gübre desteği ödemeleri henüz yapılmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2022 mazot ve gübre desteği ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı konusunda açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.