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Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yıl ile beraber memur ve emekli zammı belirlenirken 14 günlük bir maaş farkı da ortaya çıktı. Yaşanan gelişmenin ardından maaş farklarının ne zaman yatacağı merak edilmeye başlandı. İşte, Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ek zam ödemelerinin yapılacağı tarih geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Emekli ve memurlar farkların hesaplara ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte, emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşı zammı 30.5 olarak açıklandı. Zam dolayısıyla ortaya çıkan memur maaşı farkının 27 Ocak 2022 tarihinde yatırılacağı duyurulmuştu. Memurların maaş farkı, geçtiğimiz günlerde hesaplara geçti.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?

En düşük emekli maaşı 2500 TL'ye çıkarıldı. Emekli maaşı farklarının yatırılacağı tarih ise merak konusu olmuştu. SSK emeklilerinin zamlı maaşı 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşı 25-28 Ocak tarihleri arasında yatırıldı.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta aldı.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

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