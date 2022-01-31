Emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ek zam ödemelerinin yapılacağı tarih geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Emekli ve memurlar farkların hesaplara ne zaman yatacağını merak ediyor. İşte, emeklilerin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 Ocak SSK Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak?