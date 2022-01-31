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Ekmek 4-5 lira mı olacak? 2022 İstanbul, Ankara ekmek fiyatları ne kadar? 200-210 gram ekmek fiyatı kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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Ekmek 4-5 lira mı olacak? 2022 İstanbul, Ankara ekmek fiyatları ne kadar? 200-210 gram ekmek fiyatı kaç TL?

Ekmek fiyatları ne kadar oldu? Yurt genelinde 200-210 gramı 3 liradan satılan ekmek fiyatları ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, ekmeğin 4-5 liraya çıkacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'dan açıklama geldi. Peki, ekmek 4-5 lira mı olacak? 2022 İstanbul, Ankara ekmek fiyatları ne kadar? 200-210 gram ekmek fiyatı kaç TL? İşte son gelişmeler...

Ekmek 4-5 lira mı olacak? Ekmek fiyatları ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Türkiye genelinde 3 liradan satılan ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 2022 yılı içerisinde ekmek fiyatlarında artış yapılıp yapılmayacağo merak ediliyor. Peki, ekmek 4-5 lira mı olacak? 2022 İstanbul, Ankara ekmek fiyatları ne kadar? 200-210 gram ekmek fiyatı kaç TL? İşte haberin detayları...

EKMEK 4-5 LİRA MI OLACAK?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ülke genelinde 200-210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını belirterek, "4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarındaki ekmeğin 4 ve 5 liradan satıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"EKMEKTE 4 VEYA 5 LİRA GİBİ RAKAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ülke genelinde 200-210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını, 4 veya 5 lira gibi bir rakamın söz konusu olmasığını belirten Balcı, şöyle devam etti:

''Bizler, ocak ayında işçilik ücretlerine gelen artışlar, elektrik, doğalgaz, maya vb. girdilerimizdeki yükselişleri dikkate alarak ülke genelinde kilogram fiyatı 12,5 lira olan ekmek fiyatını yine kilogram bazında 14-15 liranın üzerine çıkmaması yönünde gereken fedakarlığı yapmaktayız, yapmaya de devam ediyoruz.''

Başkan Balcı ayrıca, "Hem fırınlarımızdaki maliyetlerin yükseltmesi sebebiyle hem de halk sağlığını tehdit eden üretimleri nedeniyle merdiven altı ruhsatsız fırınların bir gün daha üretim yapmamaları gerekmektedir. Belediyelerimizi de bu bağlamda göreve davet ediyoruz" dedi.

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