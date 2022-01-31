Ekmek 4-5 lira mı olacak? Ekmek fiyatları ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Türkiye genelinde 3 liradan satılan ekmeğe zam yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. 2022 yılı içerisinde ekmek fiyatlarında artış yapılıp yapılmayacağo merak ediliyor. Peki, ekmek 4-5 lira mı olacak? 2022 İstanbul, Ankara ekmek fiyatları ne kadar? 200-210 gram ekmek fiyatı kaç TL? İşte haberin detayları...

EKMEK 4-5 LİRA MI OLACAK?

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ülke genelinde 200-210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını belirterek, "4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir" dedi.