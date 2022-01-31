Başvuru tarihi açıklandı! TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Başvuru tarihi açıklandı! TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TOKİ tarafından son yapılan açıklamada 15 projede taksit ödemelerinin 604 liradan başlayacağı duyurularak İstanbul projeleri konusunda son detaylara yer verildi. İstanbul için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. İşte, TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ İstanbul başvuruları nereden, nasıl yapılır?
TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ istanbul başvuruları nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından birçok ilde yeni projeler konusunda son adımlar atılıyor. İstanbul'da satışa sunulacak evler için sorgulamalar hız kazandı. İşte, TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ istanbul başvuruları nereden, nasıl yapılır?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından birçok ilde yeni projeler konusunda son adımlar atılıyor. 11 ilde 15 proje yapılacağını belirten TOKİ'nin İstanbul Şerifali ve Güngören'de 3 proje için ihale çalışmalarının yürütüldüğü öğrenildi.
TOKİ İstanbul Ataşehir ve Güngören ilçesinde toplam 3 projeye başlayacak. Bunlardan 2'si Ataşehir Şerifali'de yer alıyor. Ataşehir Şerifali Çiftliği GÖB Alanı'ndaki 2. etap projesi kapsamında 718 konut ve 70 dükkanın inşaatı için ihaleye çıkılacak. İhale 16 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.
Aynı bölgede 3. etap projesi kapsamında ise 211 konut ile 23 dükkanın inşaatı için ihale gerçekleştirilecek. Bu ihale ise 21 Şubat'ta yapılacak.
TOKİ'nin ihaleye çıkacağı diğer bir ilçe olan Güngören'de ise Gençosman mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalar yapılacak. Buradaki ihale 8 Mart'ta gerçekleşecek. Sonucunda 300 konut ve 10 dükkan inşa edilecek.
TOKİ 15 PROJE BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TOKİ 11 ilde 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Taksit ödemelerinin 604 TL'den başlayacağı projelerin başvuru tarihleri belli oldu. İşte o projeler:
- Burdur Merkez Bozkurt Mahallesi'nde yer alan 655 konuttan 72'si satışa sunuldu. Projede 2+1 ve 3+1 konutlar yer alıyor. Projede fiyatlar 276 bin TL'den, 27 bin 600 TL'den peşinatlar ve taksitler ise 1.226 TL'den başlangıç gösteriyor.
Başvuru tarihleri: 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022
- Bursa Gürsu ilçesindeki projede ise 413 konuttan 200'ü satışa sunulurken fiyatlar 260 bin 930 TL'den başlıyor. Projede 52.186 TL'den başlayan peşinatlarla konut sahibi olmak mümkün. Taksitler ise 1159 TL'den başlıyor. Projede konut tipleri 2+1 ve 3+1'lerden oluşuyor.
Başvuru tarihleri: 24 Ocak 2022 -28 Ocak 2022
- Çorum Merkez Kuruçay'da yer alan ve satışa çıkan 743 konut 2+1'lerden meydana geliyor. Fiyatların 207 bin 455 TL'den başladığı projede peşinatlar 24 bin 894 TL'den ve taksitler 1.014 TL'den başlıyor.
Başvuru tarihleri: 24 Ocak 2022 - 04 Şubat 2022
- İzmir Ödemiş'te ise hem alt gelir hem de orta gelir grubunda satışlar yapılacak. Alt gelir grubundaki konutlar 2+1 ve orta gelir grubundaki konutlar 3+1'lerden meydana geliyor.
Projede alt gelir grubu fiyatları 261 bin 529 TL'den, peşinatlar 65 bin 382 TL'den ve taksitler ise 1.089 TL'den başlıyor. Orta gelir grubunda ise fiyatlar en düşük 390.385 TL'yken, peşinat için bu rakam 97 bin 596 TL ve taksitler için ise 2 bin 439 TL olarak belirlendi.
Başvuru tarihleri: 31 Ocak 2022 - 04 Şubat 2022
- Kars Merkez Atatürk Mahallesi ve Bayrampaşa Mahallesi kentsel dönüşüm projelerinde satışa çıkacak konutlar 4+1 dubleks seçeneklerden meydana geliyor. Taksitlerin 2 bin 293 TL'den başladığı projede peşinat için en alt sınır 51 bin 602 TL ve fiyatlar 516 bin 26 TL'den başlangıç gösteriyor.
Başvuru Tarihleri: 07 Şubat 2022 - 30 Haziran 2022
- Kars Sarıkamış Erenler-Tepe Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında ise 2+1 ve 3+1 konutlar için satışlar başlayacak. Fiyatların 220 bin 578 TL'den başladığı projede taksitler 22 bin 57 TL'den ve taksitler ise 1.102 TL'den başlangıç gösteriyor.
Başvuru tarihleri: 31 Ocak 2022 - 04 Şubat 2022
- Kırşehir Merkez Kındam'da yer alan 2+1 ve 3+1 konutların fiyatları ise 248 bin 393 TL'den başlıyor. Peşinatların en düşük 24 bin 839 TL'den başladığı projede taksitler ise en düşük 1.241 TL.
Başvuru tarihleri: 31 Ocak 2022 - 11 Şubat 2022
- Konya Altınekin ilçesindeki 2+1 ve 3+1 konutların fiyatları ise 181 bin 573 TL'den başlıyor. Peşinatların 18 bin 157 TL'den başladığı projede taksitler ise 907 TL'den başlangıç gösteriyor.
Başvuru tarihleri: 24 Ocak 2022 - 28 Ocak 2022
- Konya Hüyük'teki projede 2+1 konutlar satışa çıkıyor. Konut fiyatlarının 181 bin 406 TL'den başladığı projede 21 bin 768 TL'den de peşinatlar başlıyor. Aynı zamanda taksitler ise 604 TL'den başlangıç gösteriyor.
Başvuru tarihleri: 24 Ocak 2022 - 28 Ocak 2022
- Konya Beyşehir Küçükavşar'da yer alan 2+1 ve 3+1 konutların satışlarında ise peşinatlar 18 bin 561 TL'den başlıyor. En düşük konut fiyatı 185 bin 619 TL'yken, taksitler için en düşük rakam 928 TL olarak belirlendi.
Başvuru tarihleri: 24 Ocak 2022 - 28 Ocak 2022
- Malatya Pütürge Tepehan'da yer alan konutların fiyatları ise 190 bin 504 TL'den başlıyor. Peşinatların 19 bin TL'den başladığı projede taksitler ise 952 TL'den başlangıç gösteriyor. Satışa konu konutlar 2+1 ve 3+1'lerden meydana geliyor.
Başvuru tarihleri: 01 Şubat 2022 - 07 Şubat 2022
- Sivas Merkez Yenimahalle'de ise alt gelir ve orta gelir grubu konutlar satışa çıkıyor. Alt gelir grubundaki konutlar 1+1 ve 2+1'lerden meydana geliyor ve fiyatları 147 bin 574 TL'den, peşinatları 17 bin 708 TL'den, taksitleri ise 721 TL'den başlıyor.
3+1 konutların fiyatları ise 315 bin 754 TL'den başlıyor. Taksitlerin 1403 TL'den başladığı projede taksitler ise 31 bin 575 TL'den başlangıç gösteriyor.
Başvuru tarihleri: 26 Ocak 2022 - 04 Şubat 2022
- Van Erciş'te yer alan konutlar ise 10 Ocak ile 30 Haziran tarihleri arasında satışa çıkacak.
- Yozgat Sorgun Doğankent Mahallesi'nde yer alan konutlar için başvurular 24 Ocak'ta başlamıştı. Başvuru dönemi 28 Ocak'a kadar devam edecek.
- Zonguldak Çaycuma Velioğlu Mahallesi'nde yer alan 2+1 konutlar 157 bin 187 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Peşinatların 15 bin 187 TL'den başladığı projede taksitler ise 785 TL'den başlıyor.
Başvuru tarihleri: 24 Ocak 2022 - 28 Ocak 2022
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