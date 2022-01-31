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3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri, hangi meslekleri kapsayacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022
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3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri, hangi meslekleri kapsayacak?

3600 ek gösterge son durum ne? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge hakkında son durum ve 29 Ocak günü yaşanan son gelişmeler milyonlarca memur tarafından araştırılıyor. Pek çok meslek grubunun maaşı, emekli aylığı ve çalışma şartlarını iyileştirecek olan ek göstergeye ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte, 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri, hangi meslekleri kapsayacak?

3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri, hangi meslekleri kapsayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge hakkında son durumu bildiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konunun söylem olmaktan çıkarılarak yasaya oturtulacağını açıkladı. Pek çok memur grubunun beklediği müjdeli haberle birlikte ek göstergenin meclise gireceği tarih de belli oldu. İşte, 3600 ek gösterge son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri, hangi meslekleri kapsayacak?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

Bakan Bilgin, 3600 ek göstergeyle ilgili geri dönüş olmadığını, çalışmalarda sona gelindiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı;

"3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti.

Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık. Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var."

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN MECLİSE GİRECEK?

Bakan Bilgin, milyonların beklediği müjdeyi duyurarak en geç Mayıs ya da Haziran ayında konunun meclise taşınacağını bildirdi;

"Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak."

BAKAN BİLGİN'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ardından çalışma hayatını ilgilendiren başlıklarla ilgili soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, "Dört meslek grubuyla birlikte başka grupları içine alan statüler var. Mesela, avukatlar, hukukçular, il müdürü... Ona bağlı sağlık şube müdürü... Bu statüleri yeniden adil şekilde çalışıyoruz. 3600 ek göstergede adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. İl müdürü 3600, ona bağlı memur 3600 olmaz. Daha kapsamlı, statüler arası farklılaşmayı koruyan ek göstergeler koyabiliriz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

30 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL'ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL'ye yükselecek. Hemşirelerin ise emekli aylıkları 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak.

Hizmet süresi 25 yıl olan polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı 1.157 TL, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise 1.311 TL artacak. Hemşirelerde ise artış sırasıyla 1.304 TL ve 1.477 TL olacak. Ek göstergedeki artış söz konusu mesleklerde görev yapan memurların emeklilik ikramiyesini de artıracak.

Artış tutarı, 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlilerinde 37.1 bin lira, 30 yıl hizmeti bulunanlarda 44.5 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 51.9 bin lira olacak. Hemşirelerin emekli ikramiyesi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 41.8 bin lira, 30 yıl hizmeti olanlarda 50.1 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 58.5 bin lira artacak.

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