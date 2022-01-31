SON DAKİKA! Milyonlarca anneye 1531 TL kreş desteği! İşte Anne Projesi’nin tüm ayrıntıları





İşte Anne Projesi hangi illerde var, koşulları neler?

İŞKUR'un hayata geçirdiği projeden 15 yaş dâhil olmak üzere 0-15 yaş arası çocukları olan anneler yararlanabiliyor. Bu projeden evlat edinenler de yararlanabiliyor. Proje kapsamında mesleki eğitim kursları ya da işbaşı eğitim kurumlarına katılanlar devam ettikleri sürece ayda 3.300 lira alıyor. Türkiye'deki 81 ilde geçerli olan bu desteğe başvuru için İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, işverenin birinci, ikinci dereceden akrabası veya eşi olmaması, işbaşı eğitim programına başvurulması gerekiyor.